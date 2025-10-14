Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in DRK-Heim - Täter verursachen erheblichen Schaden

Bad Bentheim (ots)

Zwischen Sonntagabend, 12. Oktober 2025, 19:00 Uhr, und Montagmorgen, 13. Oktober 2025, 6:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in das DRK-Heim an der Bentheimer Straße in Bad Bentheim eingebrochen.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Büroräumen des Gebäudes. Dort brachen sie mehrere Schränke und Schlüsselfächer auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bentheimer Straße oder Hengeloer Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 98000 zu melden.

