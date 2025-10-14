PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haselünne - Technischer Defekt löst Brand in Kuhstall aus

Haselünne (ots)

Am Montagnachmittag, 13. Oktober 2025, kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Brand in einem Kuhstall an der Straße Höven in Haselünne.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt an einem Verteilerkasten einer Photovoltaikanlage ursächlich für das Feuer. In der Folge geriet ein Teil der Dachkonstruktion des Stalls in Brand. Zum Zeitpunkt des Geschehens befanden sich rund 500 Kühe im Stall - verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren Haselünne und Herzlake waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

