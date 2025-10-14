Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht in der Mittelstraße

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, dem 12. Oktober 2025, kam es zwischen 13 und 19 Uhr in der Mittelstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ausparken in Höhe der Hausnummer 2 einen ordnungsgemäß abgestellten blauen BMW 318d. Dabei entstand leichter Sachschaden am geparkten Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell