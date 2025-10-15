Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf der Haselünner Straße

Meppen (ots)

Am Dienstag, dem 14. Oktober 2025, kam es zwischen 14:00 und 15:30 Uhr auf der Haselünner Straße in Meppen, in Höhe eines Friseursalons zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel einen ordnungsgemäß in der Parkbucht abgestellten schwarzen Hyundai i30. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, in Richtung B402.

Zeugen des Unfalls oder der bislang unbekannte Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer (05931) 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell