Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Autofahrer überschlägt sich auf der Lenzstraße

Lingen (ots)

Am Dienstagnachmittag, dem 14. Oktober 2025, kam es gegen 16:46 Uhr auf der Lenzstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 21-jähriger Fahrer eines Audi A3 war in Fahrtrichtung Brögberner Straße unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam schließlich kopfüber auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren