POL-EL: Meppen - Einbruch in Restaurant - Täter erbeutet Bargeld und Alkohol

Meppen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, dem 14. Oktober 2025, kam es in Meppen zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Straße "Nagelshof".

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gegen 4:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem im Emsbad Meppen gelegenen Restaurant. Der Täter entwendete aus mehreren Bereichen des Restaurants Bargeld sowie mehrere Flaschen Alkohol. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 entgegen.

