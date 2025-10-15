PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Imbissstand - Lebensmittel entwendet

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag, dem 14. Oktober 2025, kam es in Papenburg zu einem Einbruch in einen Asia-Imbiss am Deverweg, in Höhe des Einkaufszentrums "Dever Park".

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Person im Zeitraum zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagvormittag, 10:50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Imbissstand. Aus dem Verkaufsstand entwendete der Täter mehrere Lebensmittel. Der Gesamtschaden ist bislang noch unklar.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Deverwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

