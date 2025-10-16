Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Unbekannte beschädigen Transporter der Deutschen Post

Werlte (ots)

Zwischen Dienstagabend, 14. Oktober, 17:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 15. Oktober, gegen 10:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Transporter der Deutschen Post auf dem rückwärtigen Parkplatz der Filiale in der Hauptstraße in Werlte beschädigt.

Der weiße Fiat Ducato stand auf dem Parkplatz, der über den Schillerweg zu erreichen ist. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang zum Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes in Werlte, Schillerweg beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951 / 995300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell