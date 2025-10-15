Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Unbekannte beschädigen zwei E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Bad Bentheim (ots)

Zwischen Donnerstagmorgen, 7:55 Uhr, und 12:30 Uhr kam es in der Straße Schürkamp 10 in Bad Bentheim - neben der dortigen Sporthalle - zu zwei Sachbeschädigungen an E-Scootern.

Ein bislang unbekannter Täter durchtrennte bei beiden Fahrzeugen jeweils ein Kabel, wodurch die E-Scooter nicht mehr fahrbereit waren. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um zwei E-Scooter des Modells Ninebot Max 2 in schwarzer Farbe.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sporthalle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell