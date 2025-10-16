Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zwei Tatverdächtige nach Raub in Sögel festgenommen - Erfolg für die Ermittler der Polizeiinspektion Emsland

Grafschaft Bentheim

Sögel (ots)

Nach dem bewaffneten Raub auf einen Kiosk in der Mühlenstraße in Sögel am 23. Juli 2025 (siehe ursprüngliche Meldung)* ist es den Ermittlern des Polizeikommissariats Papenburg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück gelungen, zwei Tatverdächtige festzunehmen.

Bereits kurz nach der Tat führten umfangreiche Ermittlungen zu zwei Brüdern im Alter von 21 und 24 Jahren aus dem Emsland. Auf Beschluss des Amtsgerichts Osnabrück wurde am 24. Juli die Wohnung der Verdächtigen durchsucht. Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem mutmaßliche Tatkleidung sicher.

Im weiteren Verlauf konnten die Ermittler einen der beiden Tatverdächtigen am 30. Juli festnehmen. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor, seit dem 23. September befindet er sich wegen schweren Raubes in Untersuchungshaft. Der zweite Beschuldigte wurde am 9. Oktober ebenfalls festgenommen und befindet sich inzwischen ebenfalls in Untersuchungshaft.

Kriminalhauptkommissar Patrick Robin, Leiter des Arbeitsfeldes 2, das innerhalb der Polizeikommissariats Papenburg u.a. für Eigentumsdelikte zuständig ist, lobt die Ermittlungsarbeit: "Dieser Ermittlungserfolg ist das Ergebnis intensiver und koordinierter Arbeit vieler Beteiligter. Durch die enge Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück und die konsequente Fahndungstätigkeit konnten beide Tatverdächtige ausfindig gemacht und festgenommen werden."

*https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6083510

