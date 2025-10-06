Polizei Hamburg

POL-HH: 251006-3. Vermisstenfahndung nach 60-Jähriger aus Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Zeit: seit 03.10.2025, 13:00 Uhr

Ort: Hamburg-Langenhorn

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 60-jährigen Kerstin Aronis und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau am Freitagmittag im Naturschutzgebiet Raakmoor spazieren gehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Da die Polizei aufgrund gewonnener Erkenntnisse von einer Eigengefährdung für die 60-Jährige ausgeht und die bisherigen Such- sowie Überprüfungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben, wird nun öffentlich nach der Vermissten gesucht. Diese wird wie folgt beschrieben:

- circa 170 cm groß - schlank - scheinbares Alter: 50

Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 144) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

