Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn
Bad Bentheim - Gestohlenes E-Bike dank Ortungsfunktion wieder aufgefunden - Tatverdächtiger gestellt

Nordhorn / Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag, 16. Oktober, wurde einer Frau in Nordhorn während ihrer Arbeitszeit das E-Bike entwendet. Sie hatte das hochwertige schwarze Damenrad der Marke Cube im Bereich der NINO-Allee an einem Fahrradständer abgestellt und ordnungsgemäß gesichert. Als sie gegen 18:15 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest.

Über eine im Fahrrad verbaute Ortungsfunktion konnte die Geschädigte das E-Bike wenig später im Bereich des Bahnhofs Bad Bentheim lokalisieren und informierte umgehend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Bentheim begab sich daraufhin zum Bahnhof.

Vor Ort entdeckten die Beamtinnen und Beamten das entwendete Fahrrad samt einem 31-jährigen Tatverdächtigen, der im Bereich der Bahnsteige wartete. Das E-Bike im Wert von rund 4000 Euro wurde sichergestellt und der rechtmäßigen Eigentümerin noch vor Ort wieder ausgehändigt. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

