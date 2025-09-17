PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Täter entwenden Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus

Leichlingen (ots)

Polizeibeamte der Polizeiwache Burscheid wurden am Dienstagmorgen (16.09.) gegen 07:40 Uhr zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Gemeindeberg gerufen. Die dortigen Bewohner meldeten einen Einbruch, bei dem nach ersten Erkenntnissen mehrere Uhren und weiterer Schmuck entwendet wurde.

Unbekannte Täter hebelten vermutlich die Terrassentür im rückwärtigen Bereich auf und durchsuchten im Anschluss das Obergeschoss des Hauses nach Wertgegenständen. Laut Aussagen eines Bewohners wurde das Haus zuletzt am Vorabend (15.09.) gegen 19:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Der genaue Wert des entwendeten Schmucks konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht eindeutig beziffert werden.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention bieten darüber hinaus jederzeit eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Bei Interesse an einem persönlichen oder telefonischen Gespräch sind die Expertinnen und Experten unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de erreichbar. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 08:44

    POL-RBK: Rösrath - Unbekannter bricht in Garage ein

    Rösrath (ots) - In der Nacht zu gestern (16.09.) ist ein bislang Unbekannter in eine Garage in der Alten Kölner Straße im Stadtteil Kleineichen eingebrochen. Der Eigentümer bemerkte morgens um 06:00 Uhr ein Loch in seinem Garagentor. Offenbar hat der bislang unbekannte Täter mit einem Werkzeug ein Loch in das Metalltor geschnitten, um dann an den Schließmechanismus zu gelangen. Im Inneren wurde die Seitenscheibe ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:18

    POL-RBK: Burscheid - Autodiebe hatten es auf Pkw der Marke Fiat abgesehen

    Burscheid (ots) - Gestern Vormittag (15.09.) ist die Polizei zum Industriegebiet gerufen worden, nachdem ein Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt einen versuchten und einen vollendeten Pkw-Diebstahl bemerkt hatte. An einem weißen Pkw der Marke Fiat, Typ 500 Abarth, waren Aufbruchspuren am Schloss der Fahrertür festgestellt worden. Der Wagen stand seit Samstag (13.09.) am ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:20

    POL-RBK: Rösrath - Festnahme nach Einbruch in Eisdiele

    Rösrath (ots) - In Rösrath hat ein 32-jähriger Mann aus Syrien in der Nacht auf Sonntag (14.09.) die Fensterscheibe eines Eiscafés am Sülztalplatz eingeschlagen. Der Mann wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Zeugen riefen gegen 00:35 Uhr die Polizei, nachdem sie ein Knallgeräusch vor dem Eiscafé gehört hatten. Sie sahen, dass die Scheibe des Eiscafés ein Loch aufwies und der 32-Jährige durch dieses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren