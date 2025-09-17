Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Täter entwenden Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus

Leichlingen (ots)

Polizeibeamte der Polizeiwache Burscheid wurden am Dienstagmorgen (16.09.) gegen 07:40 Uhr zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Gemeindeberg gerufen. Die dortigen Bewohner meldeten einen Einbruch, bei dem nach ersten Erkenntnissen mehrere Uhren und weiterer Schmuck entwendet wurde.

Unbekannte Täter hebelten vermutlich die Terrassentür im rückwärtigen Bereich auf und durchsuchten im Anschluss das Obergeschoss des Hauses nach Wertgegenständen. Laut Aussagen eines Bewohners wurde das Haus zuletzt am Vorabend (15.09.) gegen 19:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Der genaue Wert des entwendeten Schmucks konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht eindeutig beziffert werden.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention bieten darüber hinaus jederzeit eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Bei Interesse an einem persönlichen oder telefonischen Gespräch sind die Expertinnen und Experten unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de erreichbar. (ch)

