Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Unbekannter bricht in Garage ein

Rösrath (ots)

In der Nacht zu gestern (16.09.) ist ein bislang Unbekannter in eine Garage in der Alten Kölner Straße im Stadtteil Kleineichen eingebrochen.

Der Eigentümer bemerkte morgens um 06:00 Uhr ein Loch in seinem Garagentor. Offenbar hat der bislang unbekannte Täter mit einem Werkzeug ein Loch in das Metalltor geschnitten, um dann an den Schließmechanismus zu gelangen. Im Inneren wurde die Seitenscheibe eine Pkw der Marke VW eingeschlagen, jedoch nichts entwendet. Bei der Tat beschädigte der Unbekannte zudem den vorderen Stoßfänger des Fahrzeugs.

Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera in der Nachbarschaft ist eine unbekannte männliche Person zu erkennen, die sich zwischen 01:45 Uhr und 02:10 Uhr auch an den Nachbarhäusern aufgehalten hat. Dieser Mann trug eine dunkle Kappe, einen hellen Jogginganzug sowie einen dunklen Rucksack mit einem Motiv und könnte der Tatverdächtige des Einbruchs in die Garage und den Pkw gewesen sein.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg bittet um Hinweise zu dieser Tat unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell