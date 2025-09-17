PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Unbekannter bricht in Garage ein

Rösrath (ots)

In der Nacht zu gestern (16.09.) ist ein bislang Unbekannter in eine Garage in der Alten Kölner Straße im Stadtteil Kleineichen eingebrochen.

Der Eigentümer bemerkte morgens um 06:00 Uhr ein Loch in seinem Garagentor. Offenbar hat der bislang unbekannte Täter mit einem Werkzeug ein Loch in das Metalltor geschnitten, um dann an den Schließmechanismus zu gelangen. Im Inneren wurde die Seitenscheibe eine Pkw der Marke VW eingeschlagen, jedoch nichts entwendet. Bei der Tat beschädigte der Unbekannte zudem den vorderen Stoßfänger des Fahrzeugs.

Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera in der Nachbarschaft ist eine unbekannte männliche Person zu erkennen, die sich zwischen 01:45 Uhr und 02:10 Uhr auch an den Nachbarhäusern aufgehalten hat. Dieser Mann trug eine dunkle Kappe, einen hellen Jogginganzug sowie einen dunklen Rucksack mit einem Motiv und könnte der Tatverdächtige des Einbruchs in die Garage und den Pkw gewesen sein.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg bittet um Hinweise zu dieser Tat unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 08:18

    POL-RBK: Burscheid - Autodiebe hatten es auf Pkw der Marke Fiat abgesehen

    Burscheid (ots) - Gestern Vormittag (15.09.) ist die Polizei zum Industriegebiet gerufen worden, nachdem ein Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt einen versuchten und einen vollendeten Pkw-Diebstahl bemerkt hatte. An einem weißen Pkw der Marke Fiat, Typ 500 Abarth, waren Aufbruchspuren am Schloss der Fahrertür festgestellt worden. Der Wagen stand seit Samstag (13.09.) am ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:20

    POL-RBK: Rösrath - Festnahme nach Einbruch in Eisdiele

    Rösrath (ots) - In Rösrath hat ein 32-jähriger Mann aus Syrien in der Nacht auf Sonntag (14.09.) die Fensterscheibe eines Eiscafés am Sülztalplatz eingeschlagen. Der Mann wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Zeugen riefen gegen 00:35 Uhr die Polizei, nachdem sie ein Knallgeräusch vor dem Eiscafé gehört hatten. Sie sahen, dass die Scheibe des Eiscafés ein Loch aufwies und der 32-Jährige durch dieses ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:37

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in drei abgestellte Fahrzeuge

    Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Sonntag (14.09.) ist die Polizei Rhein-Berg zu drei Örtlichkeiten im Stadtgebiet gerufen worden, an denen bislang Unbekannte in abgestellte Fahrzeuge eingebrochen sind. In der Graf-Hermann-Straße im Stadtteil Bockenberg traf es ein Firmenfahrzeug der Marke Ford, Typ Transit, das seit dem Vorabend um 22:00 Uhr auf einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren