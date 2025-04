Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsüberwachung rund um den See

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Sonntag führte der Verkehrsdienst der Polizei Soest in der Zeit von 10 bis 18 Uhr umfangreiche Kontrollen rund um den Möhnesee durch. Bei bestem Wetter verzeichneten die Beamtinnen und Beamten ein sehr hohes Fahrzeugaufkommen. Viele Kradfahrende hatten sich auf den Weg in Richtung des beliebten Ausflugsziel gemacht. An verschiedenen Messtellen rund um den Möhnesee konnten erfreulich wenig Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Umso mehr jedoch auf den Zu- und Abfahrtswegen. Im Ergebnis wurden 293 Geschwindigkeitsverstöße geahndet und 73 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Trauriger Spitzenreiter war ein mit Tempo 104 gemessenes Krad in einer 50er Zone. Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden weitere 18 Verstöße geahndet. Unter anderem wurde ein Kleinkraftrad mit gravierenden Mängeln sichergestellt. Der Einsatz des Verkehrsdienstes wurde insbesondere von den Anwohnerinnen und Anwohnern sehr positiv aufgenommen, was sich in zahlreichen Bürgergesprächen widerspiegelte. Der Verkehrsdienst der Polizei Soest wird weiterhin Kontrollaktionen rund um den Möhnesee durchführen, um nachhaltig die Verkehrsunfälle zu minimieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell