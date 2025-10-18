Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Verkehrsunfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Sögel (ots)

Am Freitagabend (17. Oktober 2025) kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Sigiltrastraße in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Mann hatte gegen 21:35 Uhr seinen Mercedes E-Klasse auf dem Parkplatz abgestellt, um einen Einkauf zu erledigen. Als er etwa 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er erhebliche Beschädigungen fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu einem möglicherweise beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell