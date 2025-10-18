Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Mitarbeiter bei technischem Vorfall schwer verletzt
Haren (ots)
Am Freitagnachmittag (17. Oktober 2025) kam es in einem Betrieb Im Industriepark in Haren zu einem technischen Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde.
Nach bisherigen Erkenntnissen war der 32-jährige Mann im Bereich einer technischen Anlage tätig, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem elektrischen Kurzschluss kam. Der Mitarbeiter erlitt dabei schwere Verletzungen, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem offenen Brand kam es nicht.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Geschehens aufgenommen.
