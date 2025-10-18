Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Kaffeeautomat im Bahnhofsgebäude aufgebrochen
Bad Bentheim (ots)
Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen (16. bis 17. Oktober 2025) haben bislang unbekannte Täter im Bahnhofsgebäude in Bad Bentheim einen Kaffeeautomaten aufgebrochen.
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Automaten und entwendeten zwei Geldkassetten mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.
Der beschädigte Automat befand sich in der Wartehalle des Bahnhofs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bahnhofs Bad Bentheim beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05922 / 776600 zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell