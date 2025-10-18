PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haren - Autofahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Haren (ots)

Am Samstagmorgen, 18. Oktober, kam es gegen 9:20 Uhr auf der Wierescher Straße in Haren zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 32-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen einen Baum, schleuderte anschließend gegen einen weiteren Baum sowie ein Verkehrsschild. Dabei wurde der Fahrer lebensgefährlich verletzt.

Er wurde nach erster medizinischer Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Meppen gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

