Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Einparken Pkw beschädigt

Weimar (ots)

Am Montagabend befuhr ein 18-jähriger mit seinem Jaguar die Dr. Salvadore-Allende-Straße um dort in eine freie Parklücke am rechten Fahrbahnrand einzufahren. Hierbei schätzte er allerdings den Abstand zu einem bereits geparkten Pkw VW ein und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

