Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Verbrauchermarkt gescheitert

Salzbergen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19.10.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter, in einen Verbrauchermarkt an der Straße Am Gillenbrink in Salzbergen einzudringen.

Dabei wurde ein Alarm ausgelöst, woraufhin der Täter flüchtete, ohne Beute zu machen. Ein Diebstahlschaden ist nach derzeitigem Stand nicht entstanden.

Die Polizei Salzbergen bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Zeit zwischen 02:04 Uhr und 02:20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Verbrauchermarktes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05976 948550 zu melden.

