Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Bad Bentheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:05 Uhr, kam es in der Niehausstiege in Bad Bentheim zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 55-jährige Bewohnerin in ihrer Wohnung Essen auf dem Herd zubereitet und war dabei eingeschlafen. In der Folge geriet das Essen in Brand. Der Brand breitete sich auf den Dachstuhl des Gebäudes aus.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner des betroffenen Hauses mussten ihre Wohnungen jedoch verlassen. Bis auf drei Parteien konnten alle eigenständig eine Unterkunft finden. Die verbliebenen drei Parteien wurden durch das Ordnungsamt der Stadt Bad Bentheim in einem Hotel untergebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell