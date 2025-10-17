Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Porta Westfalica

Porta Westfalica (ots)

(DM) Bereits vor rund einem Monat, am Samstag, 7. September, gegen 00.30 Uhr, kam es in Porta Westfalica, Unter der Schalksburg, vor dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Körperverletzung. Dabei erlitt eine 51-jährige Frau aus Porta Westfalica eine Verletzung, die einen stationären Krankenhausaufenthalt erforderlich machte.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand die Geschädigte an der Straße und winkte einem herannahenden Taxi zu.

Dabei kam es zu einem Konflikt mit einem Mann, der offenbar ebenfalls auf ein Taxi wartete. Die 51-Jährige stürzte nach einem Schubser zu Boden und verletzte sich. Mehrere bislang unbekannte Personen und eine anwesende Freundin kamen der Frau zu Hilfe und halfen ihr wieder auf die Beine. Daraufhin alarmierte man den Rettungsdienst, der die Verletzte ins Klinikum Minden brachte, wo sie stationär aufgenommen werden musste. Der unbekannte Beteiligte entfernte sich während der Hilfsmaßnahmen unerkannt vom Tatort. Später wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Identität der hilfsbereiten Personen ist bislang nicht bekannt. Diese könnten wichtige Hinweise zum Geschehen geben - möglicherweise auch der Fahrer des Taxis, das die Frau heranwinken wollten. Der Tatverdächtige soll männlich, etwa Anfang bis Ende 30 gewesen sein und auffällige rosafarbene Kleidung getragen haben.

Die Polizei Minden-Lübbecke bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur Identität des gesuchten Mannes geben können, sich unter Telefon (0571) 8866-0 an die Polizei Minden-Lübbecke zu wenden. Auch der unbekannte Mann wird gebeten, sich zur Sachverhaltsklärung zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell