Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Fußgänger nach Verkehrsunfall in Lübbecke - Zeugenhinweise erbeten

Lübbecke (ots)

(DM) In Lübbecke kam es am Donnerstagabend (09.10.25) auf der Straße "Am Hahlerbaum" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. In diesem Zusammenhang wird der beteiligte Passant gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr ein 68-jähriger Lübbecker gegen 20 Uhr mit seinem Peugeot die Bohlenstraße (B 65) aus Richtung Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Alsweder Straße. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beabsichtigte der Mann nach links in die Straße "Am Hahlerbaum" abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der offenbar vom Parkplatz des Lidl-Marktes kam und die Straße "Am Hahlerbaum" überqueren wollte.

Nach Angaben des Autofahrers wurde der Fußgänger kurzzeitig auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen. Unmittelbar nach der Kollision sprach der Autofahrer den Mann an. Der Fußgänger soll angegeben haben, unverletzt zu sein und weiter zu müssen. Das Angebot, die Polizei zu verständigen, lehnte er ab und entfernte sich anschließend in Richtung Alsweder Straße, ohne dass Personalien ausgetauscht werden konnten. Daraufhin suchte der Pkw-Fahrer die Polizeiwache Lübbecke auf und setzte die Beamten über den Vorfall in Kenntnis.

Der bislang unbekannte Fußgänger soll 65 bis 75 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß sein. Er habe eine normale Statur und sei mit einem schwarzen Mantel bekleidet gewesen.

Zur Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei den beteiligten Fußgänger sowie mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

