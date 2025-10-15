Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Golf-Fahrerin kollidiert mit am Straßenrand geparkten Pkw

Hille (ots)

(DM) In Oberlübbe kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit gleich drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Lübbeckerin mit ihrem Volkswagen gegen 21 Uhr die Hauptstraße in Richtung Eickhorst. In der Dunkelheit und bei schwierigen witterungsbedingten Sichtverhältnissen passierte sie die Einmündung Lübber Hang, kurz darauf kam es zur Kollision mit zwei am rechten Fahrbahnrand hintereinander geparkten Pkw.

Die Unfallverursacherin fuhr zunächst in das Heck eines Fords, welcher wiederum durch die Wucht des Aufpralls in den davor geparkten Dodge Ram geschoben wurde. Der Volkswagen und der Ford wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die Fahrerin wurde vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch versorgt und erlitt glücklicherweise offenbar nur leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell