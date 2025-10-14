Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Reifensatz von Audi entwendet

Petershagen-Friedewalde (ots)

(DM) Bislang unbekannte Täter haben in Petershagen die Räder eines hochwertigen Fahrzeugs entwendet.

Zwischen Freitagabend, 19:30 Uhr und Samstagmorgen, 07:00 Uhr suchten die Diebe das Gelände eines Autohauses an der Friedewalder Straße auf. Dort stellten sie einen Audi auf mehrere Pflastersteine, um anschließend den kompletten Reifensatz abzumontieren und zu stehlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses beobachtet haben, sich unter Telefon (0571) 8866-0 bei der Polizei Minden-Lübbecke zu melden.

