LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt
Gotha (ots)
Am Freitagabend gegen 20:40 Uhr stellte eine Polizeistreife in Gotha, Kindleber Straße einen 66jährigen Hyundaifahrer fest, welcher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Nach der notwendigen Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt. (as)
