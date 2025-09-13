Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter beim Diebstahl von Leergut auf frischer Tat gestellt

Thörey (Ilm-Kreis) (ots)

In der frühen Samstag Nacht kam es zu einem größeren polizeilichen Einsatz an einem Getränkelager Am Sülzenbrückener Weg in Thörey.

Hier verschaffte sich ein 36jähriger Lette gewaltsam Zutritt zum Getränkelager vor Ort. Dazu beschädigte er einen Zaun im Wert von ca. 250 Euro. Anschließend stellte er sich 12 leere Kästen Bier im Wert von ca. 37 Euro zum Abtransport bereit, bis er duch einen Zeugen beobachtet wurde.

Nach Einsatz eines Polizeihubschraubers, sowie mit Unterstützung von Kräften umliegender Polizeidienststellen konnte der "Leergutdieb" auf dem weitläufigen Gelände im Gebüsch versteckt festgestellt und schließlich vorläufig festgenommen werden.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Erfurt wurde der Dieb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder entlassen.

Eine entsprechende Anzeige wegen Besonders Schwerem Fall des Diebstahls wurde gefertigt. (tb)

