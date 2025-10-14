Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: In Verein eingebrochen

Rahden (ots)

(SN) Bisher unbekannte Einbrecher haben am Wochenende einen Sportverein in Rahden/Wehe heimgesucht.

Dazu verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem an der Straße "Am Sportplatz" liegenden Vereinsheim und entwendeten daraus unter anderem einen Beamer und eine Motorsense der Marke Stihl. Der Tatzeitraum kann nach gegenwärtigen Ermittlungen auf Samstag, 16 Uhr bis Sonntag, 8.30 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

