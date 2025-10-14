POL-MI: In Verein eingebrochen
Rahden (ots)
(SN) Bisher unbekannte Einbrecher haben am Wochenende einen Sportverein in Rahden/Wehe heimgesucht.
Dazu verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem an der Straße "Am Sportplatz" liegenden Vereinsheim und entwendeten daraus unter anderem einen Beamer und eine Motorsense der Marke Stihl. Der Tatzeitraum kann nach gegenwärtigen Ermittlungen auf Samstag, 16 Uhr bis Sonntag, 8.30 Uhr eingegrenzt werden.
Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell