Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisiert am Steuer - Auto prallt gegen Lkw

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Am Montagnachmittag kam es auf der Vlothoer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Ein 64-jähriger Autofahrer war mit seinem Pkw auf der A30 aus Richtung Hille kommend unterwegs und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Bad Oeynhausen-Ost. Anschließend wollte der Bad Oeynhausener nach links auf die Vlothoer Straße in Richtung Rehme abbiegen. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem 18-Tonnen-Lkw, den ein 59-jähriger Löhner auf der rechten Fahrspur der Vlothoer Straße in gleiche Fahrtrichtung steuerte.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten mutmaßlichen Alkoholgeruch bei dem Auto-Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht. Er wurde daraufhin zur Polizeiwache Bad Oeynhausen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Lkw blieb trotz Beschädigungen fahrbereit. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

