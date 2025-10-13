POL-MI: Zigarettenautomat gesprengt
Porta Westfalica (ots)
(SN) Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag an der Mahrstraße in Porta Westfalica-Veltheim einen Zigarettenautomaten gesprengt.
Ein Anwohner hörte gegen 0.25 Uhr einen lauten Knall. Als der Mann am Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr schließlich eine offensichtliche Beschädigung an dem an einer Hecke hängenden Gerät feststellte, verständigte er die Polizei. Wieviel Beute die Täter dabei machten, ist Gegenstand der Ermittlungen.
Täterhinweise bitte an die Kriminalpolizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.
