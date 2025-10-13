Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall außerhalb geschlossener Ortschaften - zwei Fahrzeuge stark beschädigt

Espelkamp-Fabbenstedt (ots)

(DM) Im Bereich der Kreuzung Fabbenstedter Straße / Zur Aue / Hülsstraße ereignete sich am Samstagmittag ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte eine Espelkamperin (34) gegen 12:10 Uhr mit ihrem Opel samt Anhänger die Fabbenstedter Straße in Fahrtrichtung Espelkamp befahren. Im Kreuzungsbereich fuhr ein Espelkamper (78) mit seinem Mercedes-Benz von der Hülsstraße kommend auf die Fabbenstedter Straße zu und wollte diese offenbar überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der Mercedes über die Fahrbahn geschleudert wurde, geriet der Opel nach links in den dortigen Graben.

Die 34-Jährige und ihr 40-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Lübbecke transportiert. Der Mercedes-Fahrer und sein Mitfahrer blieben körperlich offenbar unversehrt. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurden zudem ein Baum sowie ein Zaun in Mitleidenschaft gezogen.

Die Fabbenstedter Straße war während der Unfallaufnahme für rund 1,5 Stunden vollständig gesperrt.

