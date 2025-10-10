Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht einer Trunkenheitsfahrt: Mann verursacht mehrere Unfälle und leistet Widerstand

Porta Westfalica (ots)

Am Donnerstagabend hat ein offenbar alkholisierter Autofahrer mutmaßlich mehrere Verkehrsunfälle verursacht.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Mindener gegen 19.45 Uhr Uhr zunächst die B 482 aus Richtung Lerbeck kommend befahren und beabsichtigt, von dieser auf die Weserbrücke (B 61) in Fahrtrichtung Porta Westfalica-Barkhausen zu fahren. Dabei verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes und kollidierte mit dem Toyota eines 29-jährigen Fahrers, der sich auf der B 61 befunden hatte. Anschließend kam es zum Kontakt mit der rechtsseitigen Leitplanke.

Dennoch setzte der Mann seine Irrfahrt fort, bevor es wenig später abermals zum Kontrollverlust kam. Dabei geriet der Wagen des 32-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn der Weserbrücke ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild sowie einer Ampelanlage. Anschließend schleuderte der Wagen auf den dortigen Fahrradweg, stieß mit einer weiteren Lichtzeichenanlage zusammen und kam schließlich zwischen einer Betonmauer und einem Geländer in Höhe der Überführung der Freiherr-vom-Stein-Straße zum Stillstand. Dabei erlitt der Mann offenbar leichte Verletzungen, verweigerte aber vor Ort die Behandlung durch eine RTW-Besatzung.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Anzeichen einer mutmaßlichen Alkoholisierung bei dem Mindener. Dabei kam der Mindener den Aufforderungen der Beamten nicht nach, zeigte sich verbal aggressiv und leistete Widerstand. Infolgedessen wurde er ins Polizeigewahrsam nach Minden gebracht und ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde durch die Polizisten beschlagnahmt, der total beschädigte Mercedes sichergestellt. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Abreinigung der Unfallörtlichkeit. Am Freitagmorgen konnte der Mann die Gewahrsamszelle wieder verlassen. Nun muss er sich mit einer umfangreichen Strafanzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell