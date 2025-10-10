PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann bei Raubstraftat leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Wegen einer Raubstraftat in der Paul-Baehr-Straße am Donnerstagnachmittag sucht die Polizei derzeit nach Zeugen.

Den Erkenntnissen nach hatte sich ein 29-jähriger Mann aus Bünde gegen 16.45 Uhr zu Fuß an der Paul-Baehr-Straße befunden, als ihn ein bisher Unbekannter unter Vorhalt eines Messers aufforderte, seine Wertsachen auszuhändigen. Als sich der Mann dagegen zur Wehr setzte, stürzte der Räuber zu Boden und flüchtete anschließend in Richtung der Bahnhofstraße. Bei der Auseinandersetzung erlitt der Geschädigte offenbar leichte Verletzungen. Später erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Den Beamten gegenüber konnte er den dunkelhaarigen Angreifer in einem geschätzten Alter von 20 bis 25 Jahren, ca. 170 cm groß und von schmächtiger Statur beschreiben. Zudem habe der akzentfreie sprechende Unbekannte einen dunklen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans getragen sowie einen dünnen Schnauzbart gehabt.

Hinweise zu dem Täter bitte unter Telefon (0571) 88660 an die Polizei.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

