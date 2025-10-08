PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Selbstbehauptungskurs für Frauen

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Der Polizeisport- und Präventionsverein Minden bietet in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke ab November wieder einen Selbstbehauptungskurs für Frauen an.

Der mehrwöchige Kurs findet mittwochs vom 5. November bis 11. Dezember 2025, jeweils in der Zeit von 18:00 - 20:30 Uhr im Familienzentrum in Porta Westfalica-Eisbergen statt. Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 65,- Euro pro Person.

Die Teilnehmerinnen werden sich in dem Kurs mit möglichen Gefahren auseinandersetzen und lernen, wie sie sich schützen können. Eigene Grenzen zu erfahren, Hilfe zu organisieren und der Ablauf eines Strafverfahrens sind nur einige von vielen Punkten, die in dem Kurs angesprochen werden. Der Kurs wird zusätzlich von Angehörigen des zuständigen Fachkommissariats der hiesigen Kreispolizeibehörde begleitet.

Anmeldungen sind ab sofort unter der E-Mail-Adresse: birgit.thinnes@polizei.nrw.de möglich.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

