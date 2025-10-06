POL-MI: Alkoholisierter missachtet Rotlicht einer Ampel
Bad Oeynhausen (ots)
(TB) Ein Mann aus Langenhagen missachtete in den Morgenstunden des Sonntags das Rotlicht an einer Ampel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem eine Alkoholisierung des Fahrers fest.
Im Zuge einer gezielten Verkehrsüberwachung auf der Kanalstraße stellten Beamte der Polizeiwache Bad Oeynhausen gegen 01:30 Uhr an der Kreuzung zur Brunnenstraße einen Rotlichtverstoß eines VW-Fahrers fest. Im Zuge der anschließenden Kontrolle nahmen die Einsatzkräfte eine deutliche Alkoholisierung sowie Ausfallerscheinungen beim 36-Jährigen wahr. Dies wurde durch einen Alkoholtest bestätigt. Daraufhin folgte eine Blutprobe auf der hiesigen Polizeiwache. Zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Führerschein sichergestellt.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell