Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer (78) bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Schwerste Verletzungen zog sich am frühen Donnerstagabend, 02.10.2025, ein Fahrradfahrer auf der Steinstraße zu. Der 78-Jährige kollidierte beim Abbiegen mit einem Lieferwagen und wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Radfahrer gegen 17.50 Uhr den rechtsseitigen Geh- und Radweg entlang der Steinstraße in nördlicher Richtung. An der Kreuzung mit der Portastraße beabsichtigte der Senior in Höhe der dortigen Fußgängerampel offenbar nach links in die Portastraße abzubiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes-Sprinter, der zu dem Zeitpunkt die Steinstraße in dieselbe Richtung befuhr.

Der 78-jährige zog sich bei der Kollision und dem anschließenden Sturz schwerste Verletzungen zu und wurde zunächst vor Ort von Rettungskräften versorgt. Anschließend kam der Mann ins Mindener Johannes Wesling Klinikum.

Der Sprinter-Fahrer, ein 28-Jähriger aus Bad Oeynhausen, erlitt einen Schock und musste ebenfalls rettungsdienstlich behandelt werden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team angefordert. Die Kreuzung Steinstraße / Portastraße blieb während des Rettungseinsatzes und anschließenden Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

