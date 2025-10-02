Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto-Fahrer fährt auf Zivilwagen der Polizei auf und flüchtet

Minden (ots)

(TB) Eine auch für die Polizei nicht alltägliche Verkehrsunfallflucht ereignete sich in den Nachmittagsstunden des Mittwochs auf der Viktoriastraße. Ein Mercedes-Fahrer fuhr auf einen zivilen Streifenwagen der Polizei auf und flüchtete. Alarmierte Einsatzkräfte konnten alle vier Insassen des Wagens aufgreifen.

Gegen 16:30 Uhr befuhren Zivilkräfte der Polizei mit ihrem Wagen die Viktoriastraße stadtauswärts. In Höhe der Pionierstraße wollten sie in diese nach links abbiegen. Während sie auf der Abbiegespur ihre Geschwindigkeit verlangsamten, fuhr mit mutmaßlich höherer Geschwindigkeit ein Mercedes auf das Zivilfahrzeug auf. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, flüchteten die Verursacher mit hoher Geschwindigkeit.

Die Beamten nahmen mit ihrem beschädigten, aber noch fahrfähigen Wagen die Verfolgung auf und beorderten weitere Streifenwagen zum Einsatzort. Die Zivilkräfte konnten nach kurzer Verfolgung das Fluchtfahrzeug stellen und einen 19-Jährigen aus Auetal festhalten. Die drei anderen Insassen des Vito flüchteten zu Fuß, konnten aber im Rahmen der Fahndung von weiteren Einsatzkräften gestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen 18-jährigen Mindener, einen Bückeburger (28) sowie einen 22-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Von allen vier Nutzern des Mercedes wurde die Oberbekleidung sichergestellt. Ebenso der Wagen sowie der Führerschein des mutmaßlichen Fahrers (19). In Folge des Unfalls zog sich eine Beamtin (26) des Zivilfahrzeugs leichte Verletzungen zu.

