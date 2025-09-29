Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Zell: Einbruch in Einfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Zwischen Freitagabend (26.9.), 12 Uhr, und Samstagvormittag (27.9.), 11 Uhr, nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Gronauer Straße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Ob die Diebe Beute gemacht haben ist derzeit noch unklar. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

