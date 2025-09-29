PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter schlägt Seitenscheibe ein
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter entstand durch das Einschlagen einer Autoscheibe ein Schaden von geschätzten 1.000 Euro. Der Mann hatte am Freitagmorgen (26.9.) am Mathildenplatz die Scheibe eines hellen Kleinwagens eingeschlagen, als ein Zeuge auf ihn aufmerksam wurde. Daraufhin ergriff er gegen 7.55 Uhr die Flucht in Richtung Schleiermacherstraße.

Zeugen, die den Täter am Freitagmorgen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

