POL-DA: Darmstadt: Unbekannter schlägt Seitenscheibe ein
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Durch einen bislang unbekannten Täter entstand durch das Einschlagen einer Autoscheibe ein Schaden von geschätzten 1.000 Euro. Der Mann hatte am Freitagmorgen (26.9.) am Mathildenplatz die Scheibe eines hellen Kleinwagens eingeschlagen, als ein Zeuge auf ihn aufmerksam wurde. Daraufhin ergriff er gegen 7.55 Uhr die Flucht in Richtung Schleiermacherstraße.
Zeugen, die den Täter am Freitagmorgen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.
