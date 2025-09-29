PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf frischer Tat ertappt
36-Jähriger nach Diebstahl vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am Freitagmittag (26.9.) der Diebstahl aus zwei Autos verhindert werden. Ein 36 Jahre alter Mann wurde dabei beobachtet, wie er aus verschiedenen Fahrzeugen auf einem Parkplatz in der Kasinostraße Sachen entnahm. Eine gegen 15.00 Uhr alarmierte Polizeistreife konnte den Mann noch auf dem Parkplatz vorläufig festnehmen und alle entwendeten Gegenstände sicherstellen. Der 36-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls aus Kraftfahrzeug verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

