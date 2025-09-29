PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Brand eines Autos ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Riedstadt (ots)

Am Samstagmorgen (27.9.) wurde durch einen aufmerksamen Zeugen gegen 2 Uhr ein Fahrzeugbrand in der Thomas-Mann-Straße gemeldet. Dort brannte eine geparkte schwarze Corvette. Die sofort hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Kommissariat 10 übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

