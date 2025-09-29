Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Unbekannte brechen in Schule ein

Staatschutz ermittelt

Rüsselsheim am Main (ots)

Weil bislang unbekannte Vandalen in eine Schule einbrachen, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Zwischen Freitag (26.9.), 15 Uhr, und Samstag (27.9.), 13.30 Uhr, brachen nach derzeitigem Ermittlungsstand bislang unbekannte Täter in eine Schule im "Evreuxring" ein. Gewaltsam verschafften sich die Kriminellen durch ein Fenster Zugang in die Schule. Dort beschädigten sie in einem der Räume unter anderem eine elektronische Tafel sowie einen Overhead-Projektor. Weiterhin beschmierten sie eine Tafel mit einem Hakenkreuz, weshalb der polizeiliche Staatsschutz mit dem Fall betraut wurde. Insgesamt werden die Schäden auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell