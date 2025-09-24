PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mit gestohlenem Auto Unfall gebaut und geflüchtet +++ Einbruch in Eisdiele +++ Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Pkw

Bad Schwalbach (ots)

Mit gestohlenem Auto Unfall gebaut und geflüchtet, Bad Schwalbach, Gartenfeldstraße, Mittwoch, 24.09.2025, 00:55 Uhr

(ro)In der Nacht zu Mittwoch kam es in Bad Schwalbach zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem gestohlenen Pkw. Gegen 00:55 Uhr wurde der Polizei ein Unfall in der Gartenfeldstraße gemeldet. Ein schwarzer Nissan Qashqai, an dem die Kennzeichen "SWA-SY 994" angebracht waren, sei rückwärts gegen einen geparkten Hyundai gefahren und im Anschluss in Richtung "Schmidtberg" geflüchtet. Der Fahrer sei ein größerer Mann gewesen. Außer ihm hätten sich noch ein weiterer Mann sowie eine Frau und zwei Hunde im Nissan befunden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Nissan zuvor gestohlen worden war. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden bereits am Montag die Fahrzeugschlüssel zu dem Nissan entwendet, welches zuletzt Dienstagmittag noch in der Brunnenstraße abgestellt war. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu diesem Fall unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbruch in Eisdiele,

Idstein-Wörsdorf, Walsdorfer Straße, Dienstag, 23.09.2025, 00:00 Uhr bis 08:55 Uhr

(ro)Einbrecher hatten in der Nacht zum Dienstag eine Eisdiele in Idstein-Wörsdorf im Visier. Zwischen Mitternacht und 08:55 Uhr versuchten die Täter zunächst die Eingangstür des Ladens in der Walsdorfer Straße aufzuhebeln. Als dies misslang, drangen sie gewaltsam über eine Seitentür ins Innere. Hier ließen sie das Bargeld aus einer Geldkassette mitgehen, bevor sie das Weite suchten. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9493-0 entgegen.

Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Pkw, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Dienstag, 23.09.2025, 09:40 Uhr

(ro)In Rüdesheim kam es am Dienstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Die 34-Jährige fuhr auf dem Gehweg der Geisenheimer Straße in Richtung Geisenheim. In Höhe der Hausnummer 61 tastete sich ein 55-Jähriger mit seinem Opel von einem Parkplatz langsam auf die Fahrbahn vor. Die Radfahrerin übersah ersten Erkenntnissen zufolge den Pkw, touchierte den Opel und kam zu Fall. Hierbei wurde sie verletzt und musste vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

