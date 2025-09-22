PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Restaurant von Einbrechern heimgesucht +++ Geparkter Mercedes innerhalb weniger Minuten beschädigt +++ Jeep Compass zerkratzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Restaurant von Einbrechern heimgesucht, Geisenheim, Am Rheinufer, 21.09.2025, 00:45 Uhr bis 01:45 Uhr

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde in Geisenheim ein Restaurant in der Straße "Am Rheinufer" von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen zwischen 00:45 Uhr und 01:45 Uhr in die Räumlichkeiten ein und entwendeten unter anderem eine Kaffeemühle, Kaffeebohnen sowie diverse alkoholische Getränke. Der durch die brachiale Vorgehensweise entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Geparkter Mercedes innerhalb weniger Minuten beschädigt, Taunusstein-Neuhof, Im Maisel, 21.09.2025, 13:10 Uhr bis 13:45 Uhr

(pl)Unbekannte beschädigten am Sonntagmittag in Taunusstein-Neuhof einen in der Straße "Im Maisel" geparkten schwarzen Mercedes. Der betroffene Pkw wurde zwischen 13:10 Uhr und 13:45 Uhr beidseitig zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Jeep Compass zerkratzt,

Kiedrich, Marktstraße, 19.09.2025, 18.30 Uhr bis 20.09.2025, 12:05 Uhr

(pl)In der Kiedricher Marktstraße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmittag ein geparkter Pkw zerkratzt. Der an dem weißen Jeep Compass verursachte Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

