PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Widerstand geleistet +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden +++ Körperverletzung +++ Baustellen-Toilette in Flammen

Bad Schwalbach (ots)

Nach Streit Widerstand geleistet

65385 Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße

Freitag, 19.09.2025, 23:10 Uhr

(br)In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23:00 Uhr wurden mehrere Streifen der Polizeistation Rüdesheim geschickt. Dort stritt sich ein 30-Jähriger aus Geisenheim mit einer 31-Jährigen Frau in seinem Fahrzeug auf einem Tankstellengelände. Zeugen berichteten, dass der Mann die Frau auch geschlagen habe. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und leistete den Beamten keine Folge, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Bei der Festnahme sperrte sich der 30-Jährige massiv, weshalb ein sogenannter DEIG, umgangssprachlich "Taser", eingesetzt wurde. Da dieser nicht den gewünschten Effekt erzielte musste außerdem ein Diensthund eingesetzt werden. Hierbei wurde der 30-Jährige verletzt und nach ärztlicher Untersuchung in das Gewahrsam nach Wiesbaden gebracht. Mehrere Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

In den Gegenverkehr geraten, mehrere Personen verletzt

65307 Bad Schwalbach, Landesstraße 3456 (Heimbacher Straße)

Samstag, 20.09.2025, 10:56 Uhr

(br)Am Samstag morgen gegen 11:00 Uhr geriet ein Ford Ranger in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Ein weiteres Fahrzeug fuhr im Anschluss ebenfalls in die Unfallstelle. Ein 27-Jähriger aus Taunusstein fuhr aus Bad Schwalbach kommend in Richtung Heimbach. In einer Rechtskurve gelangte er in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem VW Caddy zusammen In diesem befand sich eine 45-Jährige aus Schlangenbad, sowie ihr 4-Jähriger Sohn. Das Auto wurde bei dem Zusammenstoß auf eine Leitplanke geschleudert und stark beschädigt. Die Fahrerin wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Im weiteren Verlauf konnte ein 78-jähriger Opel-Fahrer, der hinter der 45-Jährigen fuhr nicht mehr rechtzeitig Bremsen und fuhr auch in die Unfallstelle. Der Unfallverursacher, die VW-Fahrerin, sowie ihr Sohn wurden bei dem Unfall verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn der Landesstraße war während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt.

Körperlicher Auseinandersetzung vor Gaststätte

65307 Bad Schwalbach, Adolfstraße

Sonntag, 21.09.2025, 01:15 Uhr

(kn) Am frühen Sonntag morgen gerieten drei Männer vor einer Bad Schwalbacher Gaststätte in einen Streit. Alle hatten dem Alkohol zugesprochen und es entwickelte sich eine handfeste körperliche Auseinandersetzung. Zwei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Hauptaggressor musste die eingesetzten Beamten zur Dienststelle für strafprozessuale Maßnahmen begleiten. Im Anschluss daran wurde er wieder entlassen.

In "Dixi-Klo" gezündelt, Feuer greift auf Stromkasten über - Zeugen gesucht

65321 Heidenrod, Milanweg

Sonntag, 21.09.2025, 05:10 Uhr

(kn) Ein sog. "Dixi-Klo" an einer Baustelle ist durch Unbekannte angezündet worden. Hierdurch geriet ein daneben befindlicher Strom-Verteilerkasten ebenfalls in Brand. Das Feuer musste durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund von Hitzeentwicklung und Löschwasser-Einsatz wurde möglicherweise ein Grundstückszaun in Mitleidenschaft gezogen. Die Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06124-70780 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

