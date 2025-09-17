PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ladendieb gestellt - Mittäter flüchtetet +++ Alkoholisiert über Verkehrsinsel gefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Ladendieb gestellt - Mittäter flüchtetet, Rüdesheim am Rhein, Europastraße, Dienstag, 16.09.2025, 2025, 10:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen hat ein Diebesduo in einem Rüdesheimer Supermarkt zuschlagen wollen. Einen von ihnen nahm die Polizei fest. Gegen 10:00 Uhr betraten die Langfinger den Discounter in der Europastraße und verstauten mehrere Waren in einem Einkaufswagen. Die Waren wurden dann mit mehreren Handtüchern zugedeckt und anschließend versucht, den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen. Das auffällige Treiben der beiden fiel jedoch aufmerksamen Mitarbeitern auf, welche die Diebe am Verlassen des Supermarkts hinderten. Einen der beiden konnte eine verständigte Polizeistreife vor Ort festnehmen, dem anderen gelang noch vor dem Eintreffen der Beamten die Flucht. Der 45-jährige Rumäne aus Offenbach kam für weitere Maßnahmen zur Polizeistation und wurde im Anschluss entlassen. Die Waren im Wert von knapp 850 Euro wurden dem Markt übergeben. Die Ermittlungen zum Mittäter dauern an, er war dunkelhaarig, circa 1,65 m groß, kräftig und hatte einen dunklen, kurzen Bart. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und ein Basecap. Er könnte ebenso wie sein Komplize rumänischer Staatsangehöriger sein.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Alkoholisiert über Verkehrsinsel gefahren, Eltville-Martinsthal, Schiersteiner Straße, Mittwoch, 17.09.2025, 04:20 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochmorgen ist ein Fahrzeugführer in Eltville-Martinsthal betrunken über eine Verkehrsinsel gefahren und daraufhin abgehauen. Gegen 04:20 Uhr informierten Zeugen die Polizei über den soeben stattgefundenen Unfall in der Schiersteiner Straße. Vor Ort war ein Fahrzeug über den dortigen Kreisel gefahren, hatte u.a. Verkehrsschilder beschädigt und war geflüchtet. Einer Polizeistreife gelang es, das betroffene Fahrzeug, einen Mercedes AMG, samt 39-jährigem Fahrer feststellen. Da der Mercedes beim Unfall eine Ölspur hinterlassen hatte und am Unfallort eines der Kennzeichen aufgefunden werden konnte, war die Sache schnell klar. Der Fahrzeugführer stand dann obendrein noch unter dem Einfluss von Alkohol, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei beteiligt, um die Fahrbahn zu reinigen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 3.500 Euro.

