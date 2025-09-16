POL-RTK: In Baulager eingedrungen +++ Bus bringt Radfahrer zu Fall und fährt weiter +++ In Fahrzeug gebohrt

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. In Baulager eingedrungen,

Eltville am Rhein, Wallufer Straße, Freitag, 12.09.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 15.09.2025, 06:00 Uhr

(fh)Während des vergangenen Wochenendes sind Diebe in ein Baulager in Eltville eingedrungen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh brachen die Unbekannten das Vorhängeschloss eines Bauzaunes in der Wallufer Straße auf, um so unbemerkt das dahinterliegende Lager zu betreten. Von dem Gelände entwendeten sie lediglich die beiden Kennzeichenschilder eines Sattelschleppers und flüchteten.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

2. Bus bringt Radfahrer zu Fall und fährt weiter, Eltville am Rhein, Bahnhofstraße, Freitag, 12.09.2025, 17:45 Uhr

(fh)Vergangenen Freitag hat ein Bus in Eltville einen Radfahrer touchiert und zu Fall gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17:45 Uhr befuhr der Bus die Bahnhofstraße im Bereich des dortigen Busbahnhofs und touchierte dabei den in die gleiche Richtung fahrenden 74-jährigen Pedelec-Fahrer aus Eltville. Dieser kam zu Fall und verletzte sich. Der Bus setzte seine Fahrt fort, ohne dass sich dessen verantwortliche Person um den Senior kümmerte. Am Rad entstand zusätzlich ein Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zum Unfallhergang und zum Bus unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. In Fahrzeug gebohrt,

Idstein, Ferdinand-Abt-Straße, Sonntag, 14.09.2025, 20:00 Uhr bis Dienstag, 16.09.2025, 01:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagabend und der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Idstein in ein Fahrzeug gebohrt. Gegen 01:00 Uhr fiel dem Besitzer einer weißen A-Klasse in der Ferdinand-Abt-Straße auf, dass in den Radkasten seines dort zuvor abgestellten Pkw gebohrt worden war. Die genauen Hintergründe hierzu sind noch unklar. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

