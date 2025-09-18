PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen +++

Bad Schwalbach (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen, Taunusstein-Orlen, Landesstraße 3470, Mittwoch, 17.09.2025, 14:23 Uhr

(ro)Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall, bei dem eine Fahrerin am Mittwochnachmittag im Bereich Taunusstein-Orlen von der Fahrbahn abkam. Die 18-Jährige war in einem schwarzen Opel auf der Landesstraße 3470 von Wehen in Richtung Orlen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht schwerer verletzt und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

