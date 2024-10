Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Zwei Männer überfallen Tankstelle

Bargeld erbeutet

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Dienstag (15.Oktober 2024) gegen 21:30 Uhr kam es an einer Tankstelle an der Rauhe Straße in Rees zu einem Raubüberfall. Zwei maskierte Männer bedrohten die Angestellte der Tankstelle mit einem großen Messer und forderten die Herausgabe von Geld. Nachdem sie dieses erhalten und in eine mitgeführte Tasche gesteckt hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Weseler Landstraße (L7). Der weitere Fluchtweg ist derzeit noch unbekannt. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: - langes Messer - Deutsch mit Akzent - ca. 170 cm - Schal vor dem Mund - Kapuzenpullover; Kapuze ins Gesicht gezogen - dunkle Hose - ca. 20 Jahre

2. Täter - etwas größer als der erste Täter - Deutsch mit Akzent - schwarzer Schal vor dem Mund - schwarzer Kapuzenpullover; Kapuze ins Gesicht gezogen - schwarze Hose

Die Kriminalpolizei in Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Personen geben können. Auch verdächtige Beobachtungen im dortigen Bereich vor oder nach der Tat (Fluchtweg, Fluchtmittel) können wichtig sein. Hinweise unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell